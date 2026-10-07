Lerikdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Blaband kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Sadiq Novruzovun idarə etdiyi “Niva” markalı maşın və “UAZ” markalı minik avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində “Niva”da olan 3 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılardan Lerik rayonunun Pirəsora kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Fədail Bağırovun xəsarəti ağır olduğundan Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Ona kəllə-beyin travması diaqnozu təyin edilib. Müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir.