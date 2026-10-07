Payızın ikinci ayı sevgi və münasibətlərdə səmimiyyət, yaxınlıq və doğru ünsiyyət tələb edəcək. Bəzi bürclər üçün yeni tanışlıqlar və romantik başlanğıclar, digərləri üçün isə münasibətlərdə mühüm qərarlar gündəmə gələcək.
Bəs oktyabr ayında hansı bürc sevgidə şanslı olacaq, kim münasibətini gücləndirəcək, kim isə şəxsi sərhədlərini qorumağa daha çox diqqət etməlidir?
Metbuat.az 12 bürc üçün oktyabr ayının sevgi proqnozunu təqdim edir:
Qoç
Münasibətlərdə aydınlıq istəyiniz artacaq. Ayın əvvəlində mühüm söhbət gərginliyi aradan qaldıra bilər. Subay Qoçlar iş və ya ortaq fəaliyyət zamanı yeni biri ilə tanış ola bilərlər. Qısqanclıqdan uzaq durun.
Buğa
Sevgi daha çox qayğı və diqqətdə özünü göstərəcək. Ayın ortasında yaranan məsafəni yanlış anlamayın. Subay Buğalar yaxın çevrəsindən birinə fərqli gözlə baxa bilər. Ayın sonu barışıq üçün əlverişlidir.
Əkizlər
Flört və ünsiyyət baxımından aktiv ay olacaq. Cütlüklər birlikdə səyahət və yeni fəaliyyətlərdən fayda görə bilərlər. Subay Əkizlərin qarşısında bir neçə seçim yarana bilər. Verdiyiniz vədlərə diqqət edin.
Xərçəng
Yaxınlıq və ailə mövzuları ön plana çıxacaq. Ayın ortasında gələcək, ev və ailə planları müzakirə oluna bilər. Subay Xərçənglər daha açıq olmalıdır. Narazılıqları içəridə saxlamaq münasibətlərə mənfi təsir edə bilər.
Şir
Romantik anlar və xoş sürprizlər gözlənilir. Diqqət və qayğınız qarşılığını verəcək. Ayın ortasında qürur səbəbindən kiçik mübahisə yarana bilər. Subay Şirlər tədbir və səfərlərdə yeni insanlarla tanış ola bilərlər.
Qız
Münasibətlərdə hər şeyi qaydaya salmaq istəyiniz artacaq. Lakin tərəfdaşınıza qarşı həddindən artıq tənqidi olmayın. Səmimi söhbət münasibətləri yaxınlaşdıra bilər. Subay Qızlar hobbilər vasitəsilə yeni insanlarla tanış ola bilərlər.
Tərəzi
Cazibəniz və diqqət çəkmə potensialınız yüksək olacaq. Cütlüklər münasibətlərində yeni romantik mərhələyə keçə bilərlər. Subay Tərəzilər bir neçə diqqət göstəricisi ilə qarşılaşa bilər. Seçim edərkən başqalarının deyil, öz hisslərinizə güvənin.
Əqrəb
Hisslər daha da dərinləşəcək və münasibətlərdə etibar əsas mövzu olacaq. Keçmişdən biri yenidən həyatınıza daxil ola bilər. Subay Əqrəblər güclü və izahı çətin bir cazibə yaşaya bilərlər.
Oxatan
Yeni tanışlıqlar və aktiv ünsiyyət ayı olacaq. Münasibətdə olanlar daha çox azadlıq və ortaq fəaliyyət istəyəcəklər. Ayın ortasında sərt ifadələr fikir ayrılığı yarada bilər. Subay Oxatanlar yaxın çevrəsindən biri ilə bağlı hisslərini fərqli qiymətləndirə bilərlər.
Oğlaq
İş və şəxsi həyat arasında balans yaratmaq vacib olacaq. Tərəfdaşınız üçün ən böyük dəyər vaxtınız və diqqətinizdir. Ayın ortasında gələcəklə bağlı ciddi söhbət mümkündür. Subay Oğlaqlar iş mühitində yeni biri ilə tanış ola bilərlər.
Dolça
Münasibətlərdə yenilik və fərqli fəaliyyətlərə ehtiyac artacaq. Ayın ortasında müəyyən emosional və ya fiziki məsafə yarana bilər. Subay Dolçalar internetdə və ya səfər zamanı yeni tanışlıq əldə edə bilərlər.
Balıqlar
Həssaslığınız və romantik yanaşmanız güclənəcək. Lakin partnyorunuzun emosiyalarını öz üzərinizə götürməməyə çalışın. Ayın ortasında şəxsi sərhədlərinizi qorumaq vacibdir. Subay Balıqlar ilk təəssürata güvənsələr də, qərar verməzdən əvvəl faktlara diqqət etməlidirlər.