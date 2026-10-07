Bəzi insanlar eşitdiklərini və öyrəndiklərini uzun müddət yadda saxlayır, yeni məlumatları isə daha tez mənimsəyirlər. Onların problemlərə praktik yanaşması və düzgün qərarlar qəbul etməsi də diqqət çəkir.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloji yanaşmalara görə, güclü yaddaşı və iti zəkası ilə seçilən iki bürc var. Bu bürclərin nümayəndələrinin öyrəndikləri məlumatları asanlıqla unutmadığı və qarşılaşdıqları çətinliklərə daha çevik həll yolları tapdığı bildirilir.
Qız
Qız bürcünün nümayəndələri detallara xüsusi diqqət yetirmələri ilə seçilirlər. Onlar öyrəndikləri məlumatları yadda saxlamaqla yanaşı, əldə etdikləri biliklərdən düzgün istifadə etməyə də çalışırlar.
Problemləri təhlil etmək və praktik həll yolları tapmaq bacarıqları Qız bürcünün həm təhsil, həm də iş həyatında uğur qazanmasına kömək edir. Xırda detalları belə diqqətdən qaçırmayan bu insanlar ətraflarında baş verən hadisələri də yaxşı yadda saxlayırlar.
Əqrəb
Əqrəb bürcü də güclü yaddaşa və iti zəkaya malik olduğu düşünülən bürclər sırasında yer alır. Bu bürcün nümayəndələri eşitdiklərini və yaşadıqları hadisələri uzun müddət xatırlaya bilirlər.
Əqrəblərin əsas üstünlüklərindən biri güclü intuisiyalarıdır. Onlar intuisiyalarını məntiqli düşüncə ilə birləşdirərək hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmağa çalışırlar. Bundan başqa, məqsədlərinə çatmaq üçün qətiyyətli davranmaları ilə seçilirlər.
Astroloji yanaşmalara görə, güclü yaddaş, iti zəka və qətiyyət Əqrəblərin qarşılarına qoyduqları məqsədlərə çatmasında mühüm rol oynayır.