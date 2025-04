Müğənni Vəfa Şərifova "Geländewagen" markalı avtomobil alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin qara rəngli maşınının fotosunu aparıcı-prodüser Tarix Əliyev sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, "Geländewagen" markalı avtomobilin satış qiyməti 500 min manat civarındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.