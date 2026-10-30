Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər sevdikləri insan uğrunda böyük fədakarlıqlara getməyə hazırdırlar.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar münasibətlərində qarşı tərəfin xoşbəxtliyini öz istəklərindən üstün tuturlar.
Balıqlar
Balıqlar sevdikləri insan üçün hər cür fədakarlığa hazır olmaları ilə tanınırlar. Onlar qarşı tərəfin xoşbəxtliyini öz xoşbəxtliklərindən üstün tuta, hətta şəxsi istəklərindən belə imtina edə bilərlər. Bəzən güclü bağlılıqları səbəbindən onlara zərər verən münasibətləri belə davam etdirməyə çalışırlar.
Xərçəng
Xərçənglər üçün sevgi, ailə və emosional bağlılıq həyatın ən vacib dəyərlərindəndir. Sevdiklərinin rahatlığı və xoşbəxtliyi üçün vaxtlarından, enerjilərindən, hətta şəxsi rahatlıqlarından keçməyə hazırdırlar. Münasibətləri qorumaq istəyərkən öz ehtiyaclarını arxa plana atdıqları üçün emosional baxımdan yorula bilərlər.