Astroloqların proqnozlarına görə, qarşıdakı dövrdə bəzi bürclər sevgi, maliyyə və karyera sahələrində uğurlu fürsətlərlə qarşılaşa bilərlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların dəstəklədiyi bu bürcləri yeni tanışlıqlar, maddi qazanc və xoş dəyişikliklər gözləyir.
Şir
Şirlər üçün maliyyə və karyera sahəsində irəliləyiş imkanları yaranacaq. Uzun müddətdir göstərdikləri səylərin qarşılığını maddi qazanc və peşəkar uğur şəklində ala bilərlər. Subay Şirləri isə yaxın çevrələrindən biri ilə romantik tanışlıq gözləyə bilər.
Əkizlər
Əkizlərin iş həyatında maneələr aradan qalxacaq, yeni gəlir imkanları yaranacaq. Ünsiyyət və qurduqları əlaqələr onlara peşəkar sahədə irəliləməyə kömək edəcək. Sevgi həyatında isə durğunluq sona çata, gözlənilməz tanışlıqlar və xoş sürprizlər yaşana bilər.
Tərəzi
Tərəziləri maliyyə məsələlərində rahatlıq və yeni qazanc imkanları gözləyir. Düzgün tərəfdaşlıqlar və sərmayələrlə maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilərlər. Şəxsi həyatlarında da xoş dəyişikliklər mümkündür, münasibətdə olanların bağları möhkəmlənə, subay Tərəzilər isə yeni sevgi ilə qarşılaşa bilərlər.