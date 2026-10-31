Misli Premyer Liqasının X turunda bu gün növbəti matçlar keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

Əvvəlcə "Araz-Naxçıvan" evdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək. Bakı təmsilçisi 15 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. 2 xala malik Naxçıvan komandası isə sonuncu - 12-cidir.

Günün son qarşılaşmasında isə "Qəbələ" doğma meydanda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək. "Qarabağ" 18 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. 7 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cudur.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, X tur

31 oktyabr

15:30. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

Hakimlər: Elvin Bayramov, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

Şamaxı şəhər stadionu

17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nazim Abdullayev.

VAR: Cavid Cəlilov.

AVAR: Kamran Bayramov.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

Qəbələ şəhər stadionu

Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.