Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda ATU-nun sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

Universitetin Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrasının baş müəllimi Maqsud Aslanov dünyasını dəyişib.

M. Aslanovun ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.

