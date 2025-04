"Barselona"nın ulduzuna 200 milyonluq təklif irəli sürüldü - Yamal deyil

"Mançester Siti" “Barselona”nın futbolçusu Pedrini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Siti” “Bayer Leverkuzen”in futbolçusu Florian Virtzi heyətinə qata bilmədiyi üçün Pedrini transfer etmək istəyir. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, İngiltərə təmsilçisinin Pedri üçün 200 milyon avro təklif edib. Bildirilir ki, meydanda mövqe seçimi, ötürmə keyfiyyəti və oyun baxışı ilə diqqət çəkən ispaniyalı futbolçunun çıxışı “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiolanın da diqqətini çəkib.

Bildirilir ki, komandadan ayrılacaq futbolçuların yerini doldurmaq istəyən Qvardiola öz sisteminə uyğun profilləri dəyərləndirir. Pedri bu sistemə mükəmməl uyğun gəlir. Məlumata görə, “Barselona” təklifə baxmayaraq, Pedrini göndərmək istəmir.

