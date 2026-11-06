Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün münasibətlərdə yeni bir dövr başlayacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir davam edən evliliklərdə yaranan soyuqluq aradan qalxa, unudulan romantika yenidən canlana bilər. Xüsusilə iki bürcün nümayəndələri sevgi həyatında ikinci baharı yaşaya bilərlər.
Tərəzi
Tərəzilər münasibətlərində harmoniya və qarşılıqlı anlaşmaya böyük əhəmiyyət verirlər. Evliliklərində yaşanan inciklikləri geridə qoyaraq həyat yoldaşları ilə yenidən yaxınlaşmağa çalışacaqlar. Qarşılıqlı diqqət və romantik addımlar münasibətlərinə əvvəlki həyəcanı qaytara bilər.
Xərçəng
Xərçənglər üçün ailə və sevgi bağları hər zaman xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onlar keçmişdə yaşanan gözəl anları xatırlayaraq münasibətlərini yenidən canlandırmaq istəyəcəklər. Həyat yoldaşlarından görəcəkləri səmimi münasibət evliliklərində daha isti və xoşbəxt bir dövrün başlanğıcı ola bilər.