Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi İslam Abbasov (87 kq) Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatında medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı bürünc mükafata sahib çıxıb.

Beka Kandelaki (130 kq) isə üçüncü yer uğrunda uduzub.

