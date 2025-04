"Sabah" Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"a uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, XXX turun oyunu Tovuz şəhər stadionunda keçirilib.

Qarşılaşma meydan sahibinin qələbəsi ilə bitib - 2:1.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 47-yə çatdıran "Turan Tovuz" dördüncü pillədəki mövqeyini qoruyub. "Sabah" 36 xalla beşincidir.

Qeyd edək ki, ötən gün "Qarabağ" "Səbail"i 4:1 hesabı ilə üstələyib. Tura aprelin 13-də yekun vurulacaq.

