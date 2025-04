Ən simic 5 bürc - Ailələrinə pul xərcləmirlər

Astrologiyaya görə, bəzi bürclər maddiyyat məsələlərində daha qənaətcil, diqqətli - bəzən isə simic olurlar. Onlar hər qəpiyi hesablayır, israfdan qaçır və maliyyə sabitliyini çox önəmli sayırlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaq

Onlar pulun qədrini yaxşı bilir. Gələcəyi düşünərək xərcləyirlər.

Qız

Qız bürcü hesab-kitab adamıdır. Hər qəpiyin hara xərcləndiyinə diqqət edər. Təhlükəsizlik üçün pul yığmağı sevərlər.

Buğa

Maddi rahatlıq onun üçün ön plandadır. Xərclədiyi pula dəyər verilməsini istəyər. Bəzən sevdiklərinə qarşı da “cəngəlləşə” bilər.

Əqrəb

Maliyyə məsələlərində çox ehtiyatlıdır. Pulunu paylaşmaqda çətinlik çəkir. İdarəetməni və nəzarəti sevdiyindən, öz sərvətinə heç kimin qarışmasını istəməz.

Dolça

Dolçalar texnologiyaya və yeniliklərə pul xərcləmək istəsə də, gündəlik həyatda çox xəsis ola bilər. Hətta bəzən ailəsinə belə pul xərcləməzlər.

