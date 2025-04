"Arsenal"lı futbolçudan "Real"a hörmətsizlik - Hamının önündə etdi

Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində keçirilən "Real Madrid" - "Arsenal" matçında gərginlik müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun 0-0 olarkən “Real”ın qapısına penalti təyin edilib. Bukayo Saka penaltini panenka tərzində yerinə yetirib. Lakin qapıçı Tibo Kurtua qola imkan verməyib. Matçın fasiləsində futbolçular paltardəyişmə otağına yollanarkən ehtiyat oyunçular arasında yer alan “Real”ın futbolçusu Dani Karvaxal Bukayo Sakaya etiraz edib. O, “Arsenal”ın ümumi hesabdakı üstünlüyünü nəzərə alaraq, ingilis futbolçunun bu zərbə tərzini seçməsini hörmətsizlik hesab edib. İspan müdafiəçi bildirib ki, komandanın liderlərindən olan Saka kimi futbolçunun bu hərəkəti rəqibə hörmətsizlikdir.

Qeyd edək ki, ilk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gələn “Arsenal” cavab oyununda “Real”a 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.

