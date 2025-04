Şabranda çayda daha bir nəfərin meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, meyiti tapılan şəxsin Siyəzən Neft və Qazçıxarma İdarəsinin əməkdaşı, Siyəzən rayon sakini, 63 yaşlı Füzuli Mövlud oğlu Paşayev olduğu bildirilir.

Meyit Şabran rayonu Dağbilici kəndi yaxınlığında, çay kənarında aşkarlanıb. Onun seldə boğulduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

