Krım körpüsünü bombalamaq təklifinə Rusiyadan sərt reaksiya

ABŞ və Rusiyanın Ukrayna böhranını həll etmək cəhdlərinə baxmayaraq, Almaniyanın Kiyevi silahlandırmağa davam etməsi Moskvanı narahat edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova belə deyib. O bildirib ki, əgər Almaniyanın “Taurus” qanadlı raketlərindən Rusiya obyektlərinə hücum etmək üçün istifadə olunarsa, bu, Almaniyanın münaqişədə iştirak etməsi demək olar.

Qeyd edək ki, Almaniya tərəfi Krım körpüsünü bombalamaq təklifini irəli sürmüşdü. Almaniya Ukraynaya “Taurus” qanadlı raketləri verə biləcəyini və bunu avropalı müttəfiqləri ilə koordinasiyalı şəkildə edəcəyini qeyd edib. Açıqlamaya Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev də sərt reaksiya vermişdi.

