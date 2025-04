Aparıcı Elgiz Əkbər evlilik verilişinin bağlanmasının səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə öz verilişində danışan Elgiz buna tənqidlərin səbəb olduğunu deyib:

"İctimaiyyətin münasibəti bizim üçün önəmlidir. Bu verilişlər də tamaşaçı üçündür. Əgər hansısa mövzu tamaşaçıda qıcıq yaradırsa, etmirik. Onların qəsdinə dayanmayacağıq ki. Çox tənqid etdilər. Biz də bu məsələni saxladıq".

