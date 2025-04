Müğənni və rejissor Mahsun Qırmızıgül xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçirdiyi çətin günlər sənətçinin səhhətində problem yaranmasına səbəb olub.

Bildirilib ki, o aritmiya səbəbindən xəstəxanalıq olub.

Qeyd edək ki, Qırmızıgül son 5 ayda anasını, ögey anasını və yaxın dostunu itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.