Müğənni İradə İbrahimova evliliklərinin 16-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı Ceyhun İzər və övladları ilə fotolarını paylaşıb:

“Uşaqlarımızı ailə qurduğunuz insanın görünüşü, qədd-qaməti, var-dövləti deyil, düşüncələri, hərəkətləri, həyata baxışı, zəkası yetişdirir. Şükrüm sonsuzdur. 19.04.2025. 16 il”.

