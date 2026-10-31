Xəbər verdiyimiz kimi, Göyçayda 28 yaşlı sakininin meyiti şəhər ərazisində yerləşən köhnə yarımtikilidə aşkarlanıb.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, dünyasını dəyişən şəxs, şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Əzizov Elçin Elman oğlu subay və evin tək oğlu imiş. Mərhum FHN-nin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı olub.
Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik dəqiq məlum deyil. Hazırda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.