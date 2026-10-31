Zəfər Günü münasibətilə Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda noyabrın 8-də bayram konserti keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq konsert "Saat qülləsi"nin yanında olacaq.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun düşmən üzərində qazandığı Qələbənin altıncı ildönümünə həsr olunan bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları – müğənnilər və rəqs kollektivləri iştirak edəcəklər.
Gecəyə atəşfəşanlıqla yekun vurulacaq.