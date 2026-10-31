Xalq artisti Flora Kərimova ailəsi ilə bağlı maraqlı paylaşım edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qızı Zümrüd və oğlu Oktay ilə süni intellekt vasitəsilə hazırlanan fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərk bunları yazıb:
“Oğlum, qızım və mən... Süni zəka ilə hazırlanan heç bir şeyi sevməsəm də, bu rəsmdə xüsusi bir doğmalıq və doğmalarım var. Əziyyət çəkib təmənnasız sevginizdən doğan təşəbbüsünüzə, sayğınıza, bu səmimi sevginizə görə təşəkkür edirəm”.
Qeyd edək ki, Zümrüd İngiltərədə, Oktay isə Almaniyada yaşayır.