Moldova hakimiyyəti Rusiyanın sorğusu əsasında İnterpol tərəfindən axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşını saxlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, saxlanılan şəxs Şlisselburqda (Rusiyanın Leninqrad vilayətində şəhər) atışmada iştirak etməkdə və silah alverində ittiham olunur. O, Moldova-Ukrayna sərhədində saxlanılıb.

