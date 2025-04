Qaynanası ilə yola getməyən 4 bürc - Daima münaqişə edirlər

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclərin nümayəndələri qaynana ilə münasibətlərdə daha çox çətinlik yaşayırlar. Bunun əsas səbəbi isə onların xarakterik xüsusiyyətləri və fərqli həyat tərzlərinə olan yanaşmalarıdır.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əqrəb (23 oktyabr – 21 noyabr)

Əqrəblər güclü və dominant xarakterə malikdirlər. Onlar şəxsi sərhədlərinə müdaxiləni qəbul etmirlər və bu, qaynana ilə münasibətdə münaqişələrə səbəb ola bilər. Əqrəb həddindən artıq nəzarəti və ya tənqidi qəbul etmir, bu isə qaynana ilə toqquşmalara gətirib çıxarır.

Qoç (21 mart – 19 aprel)

Qoçlar təbiətcə impulsiv və müstəqildir. Onlar başqalarının fikirlərini dinləməkdə çətinlik çəkirlər, xüsusilə qaynananın müdaxiləsini qəbul etmək istəməzlər. Qoçlar bəzən qaynananın məsləhətini "əmr" kimi başa düşür və buna sərt reaksiya verirlər.

Dolça (20 yanvar – 18 fevral)

Dolçalar azadlıqsevər insanlardır. Onlar ənənəvi ailə münasibətlərinə çox bağlı deyillər və qaynananın ənənəvi tələblərini qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Dolçalar qaynananın fikirlərini çox vaxt köhnəlmiş hesab edir, bu da mübahisələr yarada bilər.

Buğa (20 aprel – 20 may)

Buğa inadkar və sərhədlərinə bağlıdır. Qaynana ilə fikir ayrılığı yaranarsa, güzəştə getməkdə çətinlik çəkir. Maddi və ya ailə idarəetmə məsələlərində qaynana ilə münaqişələr baş verə bilər.

