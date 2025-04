Bu kredit təşkilatı bağlandı

"Coldcredit" MMC-nin (VÖEN 1605573321) Ümumi Yığıncağı 31.03.2025-ci il tarixdə hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi qaydasında başqa şəxslərə keçmədən ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kreditorlar 60 gün ərzində ləğv edilən hüquqi şəxsə qarşı tələblərini AZ1002, BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU, QARA QARAYEV PR, ev.2, m.103 ünvana bildirə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 61.7-ci maddəsinə əsasən ləğv edilən hüquqi şəxsin kreditorlarına pul vəsaiti ödəmə barədə tələblərin daxil olduğu növbəlilik qaydasında ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi) tərəfindən ödəniləcəkdir.

Qeyd edək ki, bu şirkət ötən ilin 16 sentyabrında dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 10 manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Dadaşov Nəriman Kamil oğludur.

