Çin və ABŞ-nin vergi tarifi "savaşı" - Kim qalib gələcək?

"ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çinə və digər ölkələrə tətbiq etdiyi vergi tarifləri bütün dünya üçün böyük narahatlıq doğurur".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Əlimusa İbrahimov deyib.

Politoloq bildirib ki, Pekin Vaşinqtonla razılığa gələnə qədər Çinə tətbiq olunan 104 faizlik tarif qüvvədə qalacaq:

“Yəni Tramp hesab edir ki, Çin tərəfi müqavilə bağlamağa məcbur olacaq, çünki əminliklə onların bunu istədiyini deyir. Ancaq Tramp Çinə tətbiq etdiyi tarifləri daha da artırmağa davam edir. O, Çindən olan idxala 34% əlavə rüsumlar tətbiq etməyi planlaşdırdığını, mart ayında isə 20%-lik artım etdiyini açıqlayıb. Bununla yanaşı, Pekin də öz növbəsində eyni məbləğdə 34% əlavə cavab rüsumları tətbiq edəcəyini bildirib. Pekin təslim olmaqdan imtina etdikcə ABŞ Prezidenti tarifləri daha 50% artıraraq 104%-ə çatdırıb. Tramp əmindir ki, Çin tariflərlə bağlı razılaşmanı əldə etməkdə maraqlıdır, lakin Pekin necə edəcəyini bilmir”.

Ə.İbrahimov qeyd edib ki, Pekin hələ də geri dönmək fikrində deyil və sona qədər mübarizə apararaq qalib çıxacağına əmindir. Tramp isə iddia edir ki, ölkələr ona zəng edib razılaşma üçün can atırlar. Bu ölkələr içində Yaponiya da var.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.