Çinli seysmoloqlar Çin və ətraf bölgələrdə zəlzələlərin baş vermə ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “South China Morning Post” qəzeti məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki, son həftələrdə qeyri-sabit tektonik vəziyyət müşahidə olunur və bu, güclü zəlzələlərə səbəb ola bilər.

Bu xəbərdarlıq, regionda daha güclü monitorinq və mümkün fövqəladə hallar üçün hazırlıqların görülməsinə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.