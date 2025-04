Ukrayna Silahlı Qüvvələri 18 yaşlı gəncləri səfərbər edəcəklərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 93-cü briqadasının komandiri Şamil Krutkov məlumat yayıb.

"Təəssüf ki, biz 18 yaşından etibarən səfərbər olacağımıza əminəm. Bunlar bizim qarşılaşmalı olduğumuz reallıqlardır", - o, əlavə edib.

