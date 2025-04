Misirin Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi ölkənin Qərbi Səhra bölgəsində üç yeni neft və qaz ehtiyatının aşkar edildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlikdən verilən məlumata görə, kəşflər "Misir General Petroleum Compan"y və ABŞ-də yerləşən "Apache" şirkətinin birgə müəssisəsi olan “Khalda Petroleum Company” tərəfindən həyata keçirilib.

Yeni kəşflərin təxminən 12 milyon barel neft ekvivalenti və 4 milyon barrel çıxarıla bilən ehtiyatlar hasil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

