Rusiya ordusu Donetsk vilayətində irəliləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamaya görə, rus qoşunları Donetsk vilayətindəki Kalinovo qəsəbəsini nəzarətə götürüb. Açıqlamada deyilir ki, Cənub Hərbi Qrupu bölmələrinin fəaliyyəti nəticəsində “Donetsk Xalq Respublikası”nın Kalinovo qəsəbəsi azad edilib.

Açıqlamada qeyd olunub ki, Ukraynanın hərbi hava limanı infrastrukturuna, pilotsuz dəniz təyyarələri yığma mərkəzlərinə, 139 regionda sursat istehsalı və hərbi texnikanın təmiri ilə məşğul olan müəssisələrə hücumlar həyata keçirilib.

