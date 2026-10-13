Bəzi peşələr insanın xarakterinə və münasibətlərinə təsir edir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən peşə sahiblərinin şəxsi münasibətlərində daha sabit və sadiq davrandığı məlum olub.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, avropalı alimlərin yeni araşdırmasında həyat yoldaşlarına bağlılığı və münasibətlərdə sabitliyi ilə seçilən peşə qrupları müəyyənləşdirilib.
Araşdırmaya görə, iş rejimi, stress səviyyəsi və problem həll etmə bacarığı şəxsi münasibətlərə də təsir göstərir. Analitik düşüncə və intizam tələb edən peşələrdə çalışanların münasibətlərdə macəra axtarmaqdansa, sabitliyə üstünlük verdiyi bildirilir.
Siyahının ilk pilləsində mühəndislər və proqramçılar yer alır. Onların qaydalara əsaslanan iş prinsipi, məntiqli düşüncə tərzi və çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlı davranması münasibətlərdə də sabitliyə üstünlük vermələri ilə əlaqələndirilir.
Müəllimlər və digər təhsil işçiləri də sadiqliyi ilə seçilən peşə qrupları arasında göstərilir. Empatiya qabiliyyəti, sosial məsuliyyət hissi və nisbətən sabit həyat tərzi onların münasibətlərə daha bağlı olmasına təsir edən amillər kimi təqdim edilir.
Siyahıda memarlar və dizaynerlər də var. Uzunmüddətli layihələr üzərində işləmələri və səbirli yanaşmaları onların şəxsi münasibətlərdə də sabitliyə üstünlük verməsi ilə əlaqələndirilir.
Maliyyə məsləhətçiləri və mühasiblər də bu sırada yer alır. Riskləri əvvəlcədən qiymətləndirmələri, məsuliyyətli və nizamlı davranmaları onların şəxsi həyatında da sabit münasibətlərə üstünlük verməsi ilə izah olunur.
Araşdırma peşə ilə xarakter arasında müəyyən əlaqənin ola biləcəyini göstərir. Lakin insanın münasibətdə sadiq olub-olmadığını yalnız peşəsinə əsasən müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Sədaqətdə şəxsi seçim, xarakter və qarşılıqlı etimad daha mühüm rol oynayır.