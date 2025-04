Əlcəzair 12 fransalı diplomatı ölkədən qovdu

Fransa Əlcəzairin 12 fransalı diplomatı ölkədən çıxarmaq qərarı ilə bağlı tədbir həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris 12 Əlcəzair diplomatını ölkədən çıxarılacağını bəyan edib. Yelisey Sarayının açıqlamasına görə, Əlcəzairin 12 Fransa konsulluğunun əməkdaşını ölkədən çıxarması ədalətsiz və anlaşılmaz həmlədir. Bəyanatda, Əlcəzair hökumət rəsmilərinin ikitərəfli münasibətlərin dağıdıcı şəkildə pisləşməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyü ifadə edilib. Açıqlamada Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun ölkəsinin Əlcəzairdəki səfiri Stefan Romateti də məsləhətləşmələr üçün geri çağırdığı bildirilib.

Qeyd edək ki, “Amir DZ” kimi tanınan dissident Əmir Buxorsun qaçırılması iddiası ilə əlaqədar Fransada konsulluq əməkdaşı da daxil olmaqla üç Əlcəzairli saxlanılıb. Buna görə də, tərəflər arasında diplomatik gərginlik müşahidə edilir.

