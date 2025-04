Seldə ölən sahə rəisinin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Ağsu rayonunda selin ekskavatoru aparması nəticəsində Pərviz Həyatullayev adlı tikinti sahəsinin rəisi ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən həmin şəxsin fotosunu təqdim edir:

Qeyd edək ki, rayonun Kalva kəndində baş verən hadisədə daha üç nəfər xəsarət alıb.

Ölən və yaralananlar Muğanlı- İsmayıllı-Qəbələ yolu layihəsində iştirak edən podratçı şirkətin işçiləri olub.

Xatırladaq ki, işçilər yağışın başlamasını müşahidə edərək təhlükəsizlik məqsədilə ekskavatorun içərisinə yerləşiblər. Lakin bir qədər sonra çaya sel gəlib və güclü axının təsirindən ekskavator aşıb.

