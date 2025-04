Tramp vergiləri 245 faizə qaldıra bilər

ABŞ Prezidenti Donald Tramp nadir minerallara tətbiq edilən tariflərin yenidən nəzərdən keçirilməsini əmr edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp, Ticarət Departamentinə qanun çərçivəsində kritik mineralların milli təhlükəsizlik araşdırmasına başlamağı əmr edən sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilir ki, ABŞ-nin bu mineralların idxalından asılılığı milli təhlükəsizlik, hərbi hazırlıq, qiymət sabitliyi, iqtisadi rifah və dayanıqlılıq üçün risklər yarada bilər. Ağ evdən bəyan edilib ki, Çin ABŞ-nin gömrük tariflərinə cavab verdiyi üçün Vaşinqton Pekinə tarifləri 245 faizə qaldıra bilər.

Qeyd edək ki, hazırda ABŞ-nin Çindən idxal etdiyi bəzi məhsullara gömrük rüsumu 145 faiz, Çinin isə 85 faizdir.

