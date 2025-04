ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş prezident Co Baydenin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları daha bir il uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Federal Reyestrindəki bildirişdə deyilir.

Qeyd edilib ki, Rusiya aktivlərinin bloklanması da davam etdiriləcək.

