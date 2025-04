"Fənərbaxça"nın istədiyi futbolçu bu kluba transfer ola bilər

Mövsümün sonunda "Bavariya"dan ayrılacaq Tomas Müller karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fiorentina" klubu futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Bildirilir ki, "Fiorentina" klubu futbolçunu transfer etmək üçün şərtləri nəzərdən keçirir. Bundan əvvəl, futbolçunun adı "Fənərbaxça" klubu ilə hallanmışdı. İddialara görə, məşqçi Joze Mourinyo Mülleri heyətin yeni lideri olmasını istəyir.

2008-ci ildən "Bavariya"da çıxış edən Müller 745 oyunda 248 dəfə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.