UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq

UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün keçiriləcək oyunlardan sonra yarımfinala vəsiqə qazanan komandalar müəyyənləşəcək.

“Mançester Yunayted” evdə “Lion”u qəbul edəcəksə, “Tottenhem” səfərdə “Ayntraxt”ın qonağı olacaq.

“Latsio” evdə “Budyo Qlimt”lə, “Reyncers” isə İspaniyada “Atletik”lə görüşəcək.

UEFA Avropa Liqası

1/4 final mərhələsi, cavab görüşləri

17 aprel

23:00. “Atletik” (İspaniya) - “Reyncers” (Şotlandiya)

İlk oyun - 0:0.

23:00. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - “Lion” (Fransa)

İlk oyun - 2:2.

23:00. “Ayntraxt” (Almaniya) - “Tottenhem” (İngiltərə)

İlk oyun - 1:1.

23:00. “Latsio” (İtaliya) - “Budyo Qlimt” (Norveç)

İlk oyun - 0:2.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının yarımfinal mərhələsinə mayın 1-də start veriləcək.

