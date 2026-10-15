UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olacaq.
"Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
15 oktyabr
20:45. "Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)
20:45. AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
20:45. "Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya)
20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya)
20:45. "Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç)
20:45. "Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya)
20:45. "Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr)
20:45. "Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə)
23:00. "Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya)
23:00. "Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)
23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)
23:00. "Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika)
23:00. "Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan)
23:00. "Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya)
23:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan)
23:00. "Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)
23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə)
23:00. NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan)