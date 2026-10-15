Bəzi insanlar söhbət zamanı özlərini son dərəcə cəsarətli aparır, çətinliklər qarşısında geri çəkilməyəcəklərini söyləyirlər. Ancaq real vəziyyətlə üzləşəndə onların davranışı dəyişir, verdikləri vədləri yerinə yetirməkdə tərəddüd edirlər. Astroloji şərhlərdə bu xüsusiyyət bəzi bürclərlə əlaqələndirilir.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, danışarkən özlərini cəsur göstərsələr də, iş əməli addımlara gələndə geri çəkilə bilən iki bürcün adı açıqlanıb. Söhbət Əkizlər və Tərəzi bürclərindən gedir.
Əkizlər
Astroloji şərhlərə görə, Əkizlər bürcündən olan insanlar fikirlərini sərbəst ifadə etmələri və inamlı danışmaları ilə seçilirlər. Onlar müxtəlif mövzularda qətiyyətli mövqe nümayiş etdirərək ətrafdakı insanlarda cəsarətli təsəvvür yarada bilirlər.
Lakin çətin vəziyyətlərdə qərar vermək və məsuliyyəti üzərinə götürmək lazım gələndə tərəddüd edirlər. Böyük vədlər verən Əkizlər bəzən həmin vədləri həyata keçirmək mərhələsində geri çəkilməyə üstünlük verirlər.
Tərəzi
Tərəzi bürcünün nümayəndələri isə mübahisələr zamanı öz fikirlərini inamla müdafiə edən insanlar kimi təqdim olunur. Onlar qarşı tərəfə etiraz etməkdən çəkinməsələr də, vəziyyət ciddiləşəndə və konkret addım atmaq tələb olunanda daha ehtiyatlı davranırlar.
Astroloji yanaşmada Tərəzilərin sözlə ifadə etdikləri cəsarəti real hərəkətlərində həmişə göstərə bilmədikləri iddia edilir. Bu səbəbdən onlar çətin vəziyyətlərdə məsuliyyətdən yayınmağa meyilli bürclər sırasında göstərilirlər.