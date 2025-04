Siyəzəndə 11-ci sinif şagirdi Həlimə Mayılova vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə rayonun Səbuhi Zeynalov adına Böyük Həmyə kənd tam orta məktəbindən bildirilib.

Məktəblinin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi deyilir.

Allah rəhmət eləsin.

