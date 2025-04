Prezident İlham Əliyevin nəvələri Əli və Mikayıl Ağalarovlar Prezidentlə birgə məşq zalından fotolarını paylaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onlar instaqram hesablarında paylaşım ediblər.

“Baba ilə Antalyanın idman zalında tam bədən məşqi!”, - paylaşımda qeyd edilib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

