İsamyıllıda 3.2 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Pirqulu stansiyasından 23 km şimal-qərbdə, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələ hiss olunmayıb.

Qeyd edək ki, bu gün həm də Şamaxıda 3.4 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

