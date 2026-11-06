Ermənilər 30 il bu torpaqları viran qoymuşdular, bir daşı daş üstə qoyulmamışdır. Biz isə cəmi altı il ərzində 100 minə yaxın insanı Qarabağa və Şərqi Zəngəzura qaytarmışıq, onlar üçün mümkün olan ən gözəl şərait yaratmışıq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 6-da Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında sakinlərlə söhbəti zamanı bildirib.
Dövlət başçısı Azərbaycanın müharibədə Qələbə qazandığını vurğulayıb:
"Sülh şəraitində yaşayan xalqımız da qurub-yaradır".