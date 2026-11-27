Xocalı və Ağdərə rayonlarının kəndlərinə noyabrın 27-də növbəti köç prosesi həyata keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, kəndlərə köçən sakinlərə açarlar təqdim olunub.
13:18
Xocavənd şəhərinə və Quzeyxırman kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı məntəqəyə çatıb, sakinlərə açarlar təqdim edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, açarların verilmə mərasimində Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları iştirak edib.
Kəndə köçürülən ailələr müasir tələblərə cavab verən evlərdə məskunlaşıblar.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 7 ailə (30 nəfər), Xocavəndin Quzeyxırman kəndinə isə 17 ailə (71 nəfər) köçürülüb.