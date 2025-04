Qərbi Kaspi Universitetinin tələbəsi faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Kaspi Universiteti məlumat yayıb.

Qərbi Kaspi Universitetinin Yüksək texnologiyalar və innovativ mühəndislik fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları ixtisasında təhsil alan V kurs tələbəsi İkram Şahbalayev dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

