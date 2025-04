Mahirin bu paylaşımı diqqət çəkdi - FOTO

Azərbaycan millisinin və Almaniyanın "Nürnberq" klubunda çıxış edən futbolçu Mahir Emreli sosial şəbəkədə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az həmin paylaşımı təqdim edir:



“Haqqımda çox danışıldı, çox şey yazıldı. O cümlədən yalan xəbərlər də. Amma mən səssiz və səbirli şəkildə öz üzərimdə çalışdım. Heç vaxt hörmətimi itirmədim. Və bu gün nəyin uğrunda mübarizə apardığımı göstərdim. Bu məqsəd üç xaldan daha böyükdür.

Bu, mənə inanan hər kəs üçündür. Komanda yoldaşlarım, məşqçilərim və xüsusilə siz, azarkeşlərə inanılmaz dəstəyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn oyunda görüşərik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.