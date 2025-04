Aprelin 14-dən etibarən DİM-də bu gün (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahan protokollarının və cavab vərəqlərinin emalına başlanılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

İmtahanda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin yaxın 5 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.