Təyyarədə insanları təhlükəyə atan sərxoş sərnişin saxlanıldı

Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurdan Sidneyə uçan təyyarənin təcili çıxış qapısını iki dəfə açmağa cəhd edən və heyətə hücum edən sərnişin saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 46 yaşlı sərnişin uçuş zamanı təyyarənin arxa hissəsindəki təcili çıxış qapısını açmağa çalışıb.

Həmin sərnişin daha sonra təyyarənin ortasındakı təcili çıxış qapısını açmağa çalışıb və stüardessalar, sərnişinlər tərəfindən saxlandıqdan sonra aviaşirkətin əməkdaşına hücum edib.

Təyyarə Sidneyə endikdən sonra sərnişinin saxlanılıb.

Onun “təyyarənin təhlükəsizliyini təhlükəyə atmaq və kabin heyəti üzvünə hücum etmək” ittihamı ilə 10 ilə qədər həbs oluna biləcəyi bildirilib.

ABC News-un məlumatına görə, sərnişin təyyarəyə minməzdən əvvəl yuxu dərmanı və spirtli içki qəbul etdiyini və hadisəni xatırlamadığını deyib.

