Gədəbəy rayonunda qadının dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirdiyi bildirilir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. 1980-ci il təvəllüdlü N.M. yaşadığı evin vanna otağında ölü halda tapılıb.

İlkin ehtimallara əsasən, qadının dəm qazından boğularaq öldüyü bildirilir.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

