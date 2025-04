"Real Madrid" “Çelsi”nin futbolçusu Enzo Fernandesi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” futbolçunu transfer etmək üçün Arda Gülerdən mübadilə üçün istifadə edə bilir. İddialara görə, “Real” Ardanı və 40 milyon avro təklif edə bilər. "Çelsi"nin futbolçunu klubda saxlamaq istədiyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.